Seit Entwickler Vawraek Technology Inc. sein MMORPG The Quinfall vorgestellt hat, gibt es viele Spekulationen um das ambitionierte Projekt. Besonders nach dem Desaster rund um The Day Before befürchteten viele, dass es sich auch hier um leere Versprechungen handelt.

Doch The Quinfall kann beweisen, dass hinter dem Projekt mehr steht, als nur Pläne. Am 30. Januar 2024 fand die erste geschlossene Beta des Spiels statt. Eine zweite Beta-Phase wurde nun angekündigt. Sie soll am 10. April 2024 starten und insgesamt 10.000 Spielern die Chance geben, sich einen ersten Eindruck von dem Spiel zu verschaffen.

Zu der Ankündigung der zweiten Beta veröffentlichte Vawraek auch zwei neue Videos. Diese zeigen erste Gameplay-Szenen. Im ersten der beiden Clips liegt der Fokus klar auf dem Charakter-Editor. Genre-Typisch ist dieser Editor sehr umfangreich gestaltet und bietet Spielern die Möglichkeit, einen möglichst individuellen Charakter zu erstellen. Für viele Rollenspiel-Fans machen diese Editoren bereits zu einem großen Teil den Reiz des Spiels aus. Weiterhin zeigt das rund 13 Minuten lange Video einen Blick auf das Tutorial. Dort wird die Annahme von Quests ebenso präsentiert, wie die verschiedenen Menüs. Auch die Clan-Suche und die Erklärung der Bewegungs-Optionen sind Teil der Vorführung. Die Weltkarte mit einer Vielzahl von Symbolen ist ebenso zu sehen, wie verschiedene Biome, die in der offenen Welt auf Erkundung durch den Spieler warten. The Quinfall bietet ein Housing-System. Häuser in Siedlungen können gekauft und nach den individuellen Wünschen angepasst werden. Das Video zeigt, dass im Haus eine Vielzahl von Items und Einrichtungsgegenständen aus gesammelten Ressourcen hergestellt werden können.

Im nächsten Video werden das Clan-System und die Bau-Optionen in The Quinfall vorgestellt. Im entsprechenden Menü können Clans gesucht und ein Beitritt angefragt werden. Zu den möglichen Optionen der Clan-Verwaltung zählt neben dem Mitglieder-Management auch das erstellen einer eigenen Flagge. Wer Ressourcen wie Holz und Stein in der Welt farmt, kann diese über das Lager-System entweder individuell oder in der Clan-Truhe hinterlegen. Auf dem Land, das dem eigenen Clan gehört, können Spieler eigene Gebäude errichten. Das Bau-Menü erinnert dabei sehr an aktuelle Survival-Titel wie Sons of the Forest. Wann genau das Release von The Quinfall geplant ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Wer möchte, kann sich den Titel jetzt schon bei Steam auf die Wunschliste setzen.