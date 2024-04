Werbung

Im Dezember 2023 hat das Steamworld-Franchise neuen Zuwachs erhalten: Steamworld Build ist das erste Spiel der Reihe, bei dem es sich um eine Mischung aus Strategie und Städtebau handelt. Die vorherigen Ableger deckten bereits mehrere Genres ab. 2013 ging es bei Steamworld Dig mit einem Jump-n-Run los, während Steamworld Heist 2015 bereits ein rundenbasierter Taktik-Shooter war.

Auf Steam wurde das Spiel mit einer durchschnittlichen Wertung von Größtenteils Positiv durchaus gut aufgenommen. metacritic vergibt einen Metascore von 74. Der User Score liegt bei 6,9. Im eigenen Steam-Forum haben die Macher nun neue Inhalte angekündigt. Das DLC namens Mechanized wurde vorgestellt und bereits am gestrigen Donnerstag, den 4. April 2024 veröffentlicht.

Zu den Highlights zählt jetzt schon der Mech, der seinen Weg ins Spiel findet. Dieser kann durch enorme Kraft sowohl neue Bereiche in der Mine aufbrechen, als auch einen entscheidenden Vorteil im Kampf bringen. Natürlich soll das nicht das Einzige sein, was Käufer des DLC erwartet. Die Karte wird um einige neue Bereiche erweitert und ein neuer Gegner namens Abomination wird ins Spiel integriert. In der Stadt kommt ein neues Gebäude in die Bau-Auswahl. Passend zum neuen Gefährten wird das Mech-Zentrum eingebaut. Dort kann der neue Mech mit Upgrades versehen und aufgewertet werden. Zusätzlich werden 26 neue Objekte eingefügt.

Das DLC ist seit dem 4. April 2024 zum Kauf auf Steam verfügbar. Aktuell ist es noch von 9,99 Euro auf 8,99 Euro reduziert. Wer das Hauptspiel noch nicht besitzt, der kann sich den DLC im Bundle mit Steamworld Build für aktuell 28,88 Euro statt 34,98 Euro kaufen. Neben Steam ist das Spiel auf Xbox X/S und Playstation 5 verfügbar. Während das Hauptspiel ebenfalls auf Nintendo Switch abrufbar ist, ist der DLC dort noch nicht angekündigt.