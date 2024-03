Werbung

Ganze acht Jahre ist der Release von No Man's Sky mittlerweile her. Als der Titel am 12. August 2016 erschien, gab es viele Beschwerden über den unfertigen Zustand und leere Planeten. Mittlerweile hat Entwickler und Publisher Hello Games gut nachgearbeitet. No Man's Sky kann sich auf Steam über ein Rating von Sehr Positiv freuen. Auf metacritic kommt das SciFi-Spiel wesentlich schlechter weg. Der Metascore liegt bei 71, der User Score bei 4.9.

Durch regelmäßige Inhalts-Updates kann sich das Spiel immer wieder über einen großen Zuwachs an Spielern freuen. Das neue Orbital-Update konnte nun in den letzten 24 Stunden einen Peak von über 15.000 gleichzeitigen Spielern vor den Bildschirm locken. Mit den neuen Inhalten wurden die bisher statischen Raumstationen komplett überarbeitet. Sie sind nun individuell gestaltet und unterscheiden sich nach System, Rasse und Standort. An Bord der einzelnen Stationen finden sich nun prozedural generierte Bereiche mit Geschäften und möglichen Aktivitäten für die Spieler.

In einem zweiten großen Schritt wurde der Schiffseditor eingeführt. Diesen hatten sich Spieler schon seit langem gewünscht. Auf Erkundung können nun Teile gefunden werden, die anschließend zum Anpassen des eigenen Schiffs verwendet werden. Damit kann das Aussehen nach Belieben angepasst werden. Auch das Schaffen gänzlich neuer Schiffstypen soll möglich sein.

Die vollständigen Patch-Notes finden sich auf der offiziellen Seite. Neben etlichen Bug-Fixes zählt eine komplette Überarbeitung des Gildensystems zu den weiteren Änderungen des Orbital-Updates. Auch wenn es sich um eines der größten Updates in der Geschichte von No Man's Sky handelt, haben die Entwickler jetzt schon angekündigt, noch in diesem Jahr weitere neue Inhalte zu veröffentlichen.

Wer sich No Man's Sky selbst zulegen möchte, erhält das Spiel aktuell auf Steam um 50 % reduziert für 29,49 Euro. Neben dem normalen Spiel ist im Preis der VR-Modus enthalten, den Hello Games vor einiger Zeit hinzugefügt hatte.