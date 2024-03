Werbung

Undawn ist wenigen Spielern ein Begriff – dennoch hatte das Spiel ein gewaltiges Budget und wurde sogar von einem Hollywood Star beworben. Es ist bereits im Juni 2023 erschienen. Das Datum dürfte auch einer der Gründe für den Flop des Spiels sein. Es erschien im Sommer zwischen Diablo IV, Starfield und Baldur's Gate 3.

Los ging alles mit einem Trailer im Mai 2023. In diesem warb Bad Boys Legende Will Smith für das Spiel. Bei über 800.000 Views konnte dieser bereits nur 16.000 Likes sammeln. In Undawn treten Spieler in der Zombie-Apokalypse gegen Horden von Untoten an. Verfügbar ist das Spiel auf PC via Steam und Mobilgeräten. Ein Blick in die Bewertungen zeigt große Enttäuschung bei der Spielerschafft. Während Undawn bei Steam noch auf ein Rating von Ausgeglichen kommt, sieht es bei metacritic anders aus. Einen Metascore gibt es nicht, da lediglich 4 Kritiker-Wertungen vorliegen. Die 9 eingereichten Nutzerwertungen ergeben einen User Score von 2,0.

Hinter dem Spiel steht Tenscent. Der chinesische Publisher gab bekannt, dass 300 Entwickler an dem Spiel gearbeitet haben und ein Budget von 140 Millionen Dollar zur Verfügung stand. Auch wenn sich zumindest für die mobile Version mehr als zwei Millionen Nutzer registriert hatten, konnte das Spiel bis heute lediglich 287.000 Dollar einspielen. Gründe dafür sind neben der mangelnden Aufmerksamkeit von Spielern und Presse vor allem starke Pay-To-Win-Vorwürfe, die die Steam-Reviews dominieren. Es handelt sich bei Undawn auch um einen Free-to-play-Titel, der kostenlos über Steam heruntergeladen werden kann. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist die scheinbar schlechte Performance auf dem PC. Es bleibt abzuwarten, wie lange Tenscent den Flop-Titel noch unterstützt, bevor man die Unterstützung, und damit auch die Server, einstellt beziehungsweiße abschaltet.