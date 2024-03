Werbung

Es ist noch nicht einmal eine Woche her, seit Dragon's Dogma 2 am 22. März 2024 erschienen ist. Zwölf Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils, spaltet die Rollenspielfortsetzung von Capcom nun Kritiker und Fan-Gemeinde. Dies wird vor allem in den Wertungen des Spiels deutlich, die online zu finden sind.

Während das Spiel auf Steam nur eine ausgeglichene Wertung bei 42.000 Reviews hat, liegt der Metascore auf metacritic bei ganzen 87 Punkten. Der User Score hingegen kommt auch auf metacritic nur auf eine durchschnittliche 6,3. Grund für die verschiedenen Meinungen ist, wie so oft in den letzten Jahren, der Ingame-Shop. Dieser wurde erst zum Release in das Spiel implementiert. An einigen der anderen Kritikpunkte arbeiten die Macher bereits.

Auf X wurde nun ein Plan der Änderungen veröffentlicht, die kommende Updates demnächst ins Spiel bringen werden. Unter anderem will man sich um den zweitgrößten Kritikpunkt nach dem Ingame-Shop kümmern. Aktuell ist es nicht möglich, mehr als einen Speicherstand anzulegen. Spieler sollen auch dann ein neues Spiel starten können, wenn bereits ein Speicherstand existiert.

Die Möglichkeit, Ray Tracing und Motion Blur auf Konsolen nach Belieben an und aus zu schalten wurde ebenso angekündigt. Es wird angemerkt, dass diese Optionen kaum Einfluss auf die Frame-Rate haben werden. An einer verbesserten Frame-Rate für die Konsolenversionen soll in zukünftigen Updates gearbeitet werden. In der Steam-Version soll die Qualität verbessert werden, wenn DLSS aktiviert ist.

Auf Steam gibt es das Spiel aktuell für 64,99 Euro zu kaufen. Für die Deluxe Edition werden 74,99 Euro fällig. Das oft kritisierte Starthilfe-Bundle für 15,03 Euro beinhaltet eine Auswahl an Ingame-Items, die Spielern den Start ins Spiel erleichtern sollen. Alle Gegenstände in dem Paket sind aber auch während des Spiels zu finden.