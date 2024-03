Werbung

Anfang Dezember 2023 erschien der lange erwartete erste Trailer zu GTA VI. Bereits 2022 gab es mehrere große Leaks mit Inhalten des Titels. Seitdem kommen immer wieder offizielle Infos rund um das Spiel von Rockstar, die von den Fans begeistert aufgenommen werden. Dazu zählte auch die Ankündigung, dass GTA VI schon 2025 für Konsolen erscheinen soll. Ein PC Release wurde später vermutet.

Das Magazin Kotaku berichtet nun, dass man aus internen Quellen von einer möglichen Verschiebung auf das Jahr 2026 erfahren habe. Angeblich versucht Rockstar derzeit noch, den geplanten Release Anfang 2025 um jeden Preis einzuhalten. Da es jedoch scheinbar Probleme gibt, die die Produktion verzögern, steht die Verzögerung um ein knappes Jahr dennoch im Raum. Als Maßnahme werden Mitarbeiter recht überraschend zurück in die Büros beordert. Ab April sollen sie wieder fünf Tage die Woche in den Räumlichkeiten von Rockstar arbeiten. Bei vielen Angestellten kommen diese Pläne nicht gut an. Sie wurden zum Teil von Anfang an remote beschäftigt und zeigen sich nun frustriert über das Ende der Homeoffice-Option.

Ob der Versuch, den Release-Zeitraum einzuhalten wirklich hinter dieser Entscheidung steckt, ist nicht offiziell bestätigt. Hier werden auch Sicherheit und Qualität als Beweggründe genannt. Die Quelle von Kotaku berichtet, dass ein Release im Herbst 2025 als machbar betrachtet wird. Eine Verschiebung in 2026 werde eher als "Notfallplan" in der Hinterhand gehalten. Viele fürchten nun natürlich Crunch-Zeiten für die Mitarbeiter, die ab April wieder in ihre Büros zurückkehren werden.

Nach dem Trailer ist bereits bekannt, dass GTA VI wieder in Vice City spielen wird. Dabei handelt es sich um eine fiktive Variante von Miami. Der direkte Vorgänger, GTA V spielte in Los Santos, das an Los Angeles angelehnt ist. Bis heute findet sich das Spiel immer wieder in verschiedenen Charts und kann nach wie vor mit hohen Verkaufszahlen beeindrucken. Rockstar ist also sehr daran gelegen, mit GTA VI an den Erfolg der Vorgänger anzuknüpfen.