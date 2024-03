Werbung

In der aktuellen GDC-Woche hat Epic in einer "State of Unreal" über die Neuentwicklungen für die Unreal Engine informiert. Als eine Art Technologiedemonstrator diente dabei das für 2025 angekündigt Marvel 1943: Rise of Hydra.

Im neuen Spiel zum Einsatz kommt unter anderem Nanite Adaptive Tessellation. Nanite ist eine Technik, die komplexe Geometrie darstellen kann, damit die Datenmenge dafür aber nicht exorbitant hoch ist, sind die Informationen zu Oberflächen und deren Struktur aber recht einfach gehalten. Die Engine selbst interpretiert die Struktur dann anhand der zur Verfügung liegenden Texturen und baut die 3D-Objekte und Details anhand dieser Daten selbstständig auf.

Anhand einer Szene, die eine Landstraße mit Pflastersteinen, Schnee, Pfützen, ausgefahrenen Spuren und allerlei weitere Details zeigt, wird die Funktion am deutlichsten. Im eingebundenen Video (siehe weiter unten) zeigen die Entwickler noch weitere Szenen, in denen Nanite aktiv ist. So ist es auch relativ einfach möglich, den liegengebliebenen Schnee in seiner Intensität zu ändern bzw. über die Zeit des Schneefalls bleibt eben mehr Schnee liegen, was die Dynamik der Szenerie natürlich deutlich unterstützt.

Nanite Adaptive Tessellation befindet sich aktuell noch im Experimental-Status, soll aber in Marvel 1943: Rise of Hydra in 2025 in einer finalen Version zum Einsatz kommen. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass diese Funktion im Verlaufe des Jahres ihren Weg in die Unreal Engine finden wird.

Neu ist zudem eine Motion-Matching-Technologie, welche die Bewegungen der Charaktere noch realistischer aussehen lassen. So interpretiert die Unreal Engine das aktuelle Bewegungsprofil auch anhand dessen, welche Bewegung zuvor und als nächstes ausgeführt wird, um die Übergänge zwischen den einzelnen Bewegungen flüssiger erscheinen zu lassen. Epic Games stellt in der Unreal Engine über 500 Motion-Capture-Einträge zur Verfügung, die von den Spieleentwicklern noch ergänzt werden können.

Um die Gesichtsanimationen weiter zu verbessern bietet die Unreal Engine zukünftig die Möglichkeit Gesichtsausdrücke extern via 4D-Scans einzubauen, um so individuellere Ausdrücke der Gesichtsanimationen zu erlauben – man möchte hier mehr Vielfalt bieten. Zudem sollen die MetaHuman sich in den Unreal Editor für Fortnite (UEFN) integrieren lassen, sodass Spieler sich eigene Charaktere auf Basis echter Scans erstellen können. Mittels eines iPhones und der Stereokamera werden die Scans erstellt, die dann in den Creator der UEFN importiert werden können.

Die Verbesserungen für MetaHuman sollen ebenfalls bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen. Wer einen bessere Überblick über den Status der aktuellen Funktionen der Unreal Engine haben möchte, findet diese in der Roadmap zur Unreal Engine.

Zum Abschluss gibt es noch den Story-Trailer zu Marvel 1943: Rise of Hydra. Das Spiel soll 2025 erscheinen und spielt im besetzten Frankreich im Jahre 1943. Die spielbaren Charaktere des Spiels werden unter anderem Captain America auch Black Panther sein. Auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen wird, ist nicht bekannt.