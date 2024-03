Werbung

Aktuell läuft in Fortnite Season 5 Chapter 2. Mit der neuen Saison haben die Götter der griechischen Mythologie Einzug in das Battle Royale von Epic gehalten.

Die Entwickler haben nun eine ganze Reihe von Neuerungen vorgestellt, die in absehbarer Zeit ins Spiel Einzug finden sollen. Ein besonderes Feature hatten sich Fans schon seit Jahren gewünscht. Obwohl es sich bei Fortnite um einen Shooter handelt, konnten Spieler nicht in die Ego-Perspektive wechseln. Das soll sich nun ändern. Noch in diesem Jahr soll die Option ins Spiel eingebaut werden. Das kündigte Epic nun im Unreal-Livestream im Rahmen der GDC 2024 an. Spätestens Ende 2024 soll es so weit sein.

In der vorgestellten Roadmap werden weitere Neuerungen versprochen. Im Creative-Bereich soll ein Text-Chat integriert werden. Das Handeln mit Gegenständen wird freigeschaltet und bald sollen auch benutzerdefinierte Quests verfügbar werden. In einer Kooperation werden verschiedene Fall Guys Assets im Spiel integriert. Mit diesen können Spieler fortan ihre eigenen Hindernis-Parcours basteln. Mit sofortiger Wirkung wurden Tools von Rocket Racing aktiviert. Diese ermöglichen den Bau eigener Rennstrecken.