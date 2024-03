Werbung

Valve hat neue familienbezogene Funktionen für seinen Steam-Client vorgestellt, die sogenannte Steam-Familie. Mit dieser gestaltet das Unternehmen seine bisherigen Lösungen um und fügt dieser auch neue Elemente hinzu. Dabei fungiert die neue Steam-Familie als Ersatz für die bisherige Familienbibliothek und die Familienansicht. Valve will damit eine zentrale Anlaufstelle schaffen, an der die Benutzer genau festlegen können, auf welche Spiele Familienmitglieder zugreifen und wann diese gespielt werden können.

Zunächst muss für die Nutzung der neuen Funktion eine Steam-Familie erstellt werden. Zu dieser können bis zu fünf weitere Mitglieder hinzugefügt werden. Die Verwaltung erfolgt dabei wie bisher über den Steam-Client oder den Webbrowser. Mit Beitritt zu einer Steam-Familie erhalten die Nutzer dann automatisch Zugriff auf alle sich im Besitz der Familienmitglieder befindlichen Spiele, welche geteilt werden dürfen. Nach der ersten Neuanmeldung, nach Beitritt zu einer Steam-Familie, wird die neue Familienbibliothek dann in der linken Spalte als Unterbereich in der Spieleliste für den Nutzer angezeigt.

Beim Spielen der Spiele aus der neuen Bibliothek werden für jeden Nutzer eigene Spielstände angelegt, ebenso können bereits eigene Steam-Errungenschaften gesammelt werden. Die neue Familienbibliothek erlaubt es den Nutzern zudem, auch dann ein Spiel aus der Kollektion eines Familienmitglieds zu spielen, wenn dieses gerade online ist und einen anderen Titel spielt. Sollten in der Familienbibliothek mehrere Exemplare eines Spiels vorhanden sein, kann dieses auch von mehreren Familienmitgliedern gleichzeitig gespielt werden. Allerdings bekommen Entwickler die Möglichkeit, jederzeit das Teilen Ihrer Spiele in der Familienbibliothek aus technischen oder anderen Gründen zu untersagen.

Ausbauen tut Valve auch die Funktion der Kindersicherung. Mit dieser können alle Erwachsenen innerhalb der Steam-Familie festlegen, welche Spiele wie lange von Kindern gespielt werden dürfen. Dadurch sollen diese die Aktivität von Kindern auf Steam jederzeit steuern können. Dabei klassifiziert die Steam-Familie nur zwischen Erwachsenen und Kindern.

Im Zuge dessen wird auch eine neue Kaufoption in den Client einziehen. Kinder können so einen Kaufwunsch an einen Erwachsenen in der Familie schicken. Stimmt dieser zu, wird der Kauf über den Warenkorb des Kindes abgewickelt. Der Erwachsene kann den Kauf auf seinem Mobilgerät oder in der E-Mail-Benachrichtigung zum Kaufwunsch verfolgen.

Die neue Steam-Familie befindet sich aktuell noch in der Beta-Phase. Um die neuen Funktionen zu testen, ist es daher erforderlich, sich für die Steam-Familien-Beta anzumelden. Alle eingeladenen Familienmitglieder müssen dazu ihrerseits an der Beta teilnehmen.