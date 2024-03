Mikrotransaktionen in Monopoly Go

Seit Anfang der 1930er Jahre ist Monopoly als Gesellschaftsspiel bekannt und beliebt. Es basiert auf dem 1904 veröffentlichten The Landlord's Game. Obwohl die Idee also schon 120 Jahre alt ist, erfreut sich das Spiel bis heute sehr großer Beliebtheit.

Über die Jahre gab es etliche Versionen und Neuauflagen. Von Spongebob bis Star Wars: Zu jedem großen Franchise gibt es wahrscheinlich ein passendes Monopoly. Mittlerweile hat Monopoly auch den Sprung in die digitale Welt geschafft. So gibt es auch unzählige Spiele für alle gängigen Konsolen. Besonders großen Erfolg verzeichnet nun aber das Spiel Monopoly Go, das für mobile Geräte entwickelt wurde.

Typisch für Mobile-Games verfügt auch Monopoly Go über einen Shop für Mikrotransaktionen. Das eigentliche Spiel ist kostenlos, doch viele geben schnell den ein oder anderen Euro im Spiel aus. Auf diese Weise hat das Spiel in unter einem Jahr zwei Milliarden Dollar Umsatz erzielt. Dabei zeigt sich, dass sowohl Umsatz als auch Nutzerzahlen aktuell steigen. Laut Entwickler spielen aktuell bis zu acht Millionen Menschen täglich Monopoly Go. Scopely tut auch sein Möglichstes, Spiele mit zeitlich befristeten Events und Aktionen täglich zum Login zu verleiten.