Empire of the Ants wird neu aufgelegt

Empire of the Ants wird neu aufgelegt

Werbung

Vor 24 Jahren erschien ein eher ungewöhnliches Strategiespiel. In Empire of Ants konnten Spieler die Geschicke ihres eigenen Ameisen-Staates lenken. Eine Neuauflage des Spiels wurde bereits 2023 angekündigt. Vor einigen Tagen ist ein neuer Trailer erschienen, der erste Gameplay-Eindrücke zeigt.

Verantwortlich für die Neuauflage ist das französische Studio Tower Five. Zuvor wurden die Entwickler bekannt, weil sie das eher durchwachsene Remake des Shooters XIII im Jahr 2020 produziert hatten. Als Publisher tritt Microids auf. Diese hatten zuvor beispielsweise Flashback 2 gepublisht. Das Besondere am geplanten Ameisen-Spiel soll der angestrebte Foto-Realismus sein. Die Szenen aus dem neuen Trailer zeigen auch wirklich beeindruckende Grafik. Das Spiel soll in der Unreal Engine 5 entstehen. Im Trailer sind Ingame-Szenen zu sehen. Die Kamera folgt dabei laut Beschreibung Ameise Nummer 103.683.

Neben den gezeigten Videosequenzen ist noch nicht viel zu dem Titel bekannt. Geht man von der Vorlage aus, wird es sich um ein Echtzeit-Strategie-Spiel handeln, in welchem man gegen andere Ameisen-Kolonien und größere Tiere kämpft. Einheiten- und Ressourcen-Management stehen ebenso im Fokus, wie das Überleben in allen Jahreszeiten. Das erste Spiel basierte auf "Die Ameisen" von Bernard Werber. Die Neuauflage soll noch 2024 erscheinen.

Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Es ist jedoch schon bekannt, dass Empire of Ants nicht nur für PC, sondern auch für Konsolen erscheinen werden wird. Wer will, kann sich den Titel jetzt schon auf Steam auf seine Wunschliste setzen.