Während viele Spiele auf Action und eine packende Story setzen, gibt es immer wieder Beispiele, die einen ganz anderen Weg gehen. Vor allem im Indie-Bereich finden sich immer wieder ungewöhnliche Spiele und Konzepte.

Ein solches Beispiel ist das kürzlich erschienene Summerhouse. Das Spiel wurde von nur einer Person entwickelt und erschien am 08. März 2024 auf Steam. In Summerhouse haben Spieler die Wahl zwischen 4 verschiedenen Landschaften. Entweder im Gebirge, am Meer, in der Wüste oder in einer Stadt kann das eigene Traumhaus im Pixel-Look errichtet werden. Zur Auswahl stehen simple Elemente, die man wie Bauklötzchen zusammenbasteln kann.

Es gibt weder eine Geschichte, noch Quests, die durch irgend eine Art Handlung führen. Stattdessen sollen Spieler hier entspannen und sich von der Simulation treiben lassen. Das scheint gut anzukommen. Natürlich handelt es sich hier nicht um einen großen Titel mit tausenden von Bewertungen. Dennoch fallen die 679 Stimmen "Äußerst positiv" aus. Ein Blick auf die Charts bei SteamDB bescheinigt dem Spiel auch beachtliches Wachstum bei den Followern. Die Spielerzahlen bewegen sich konstant um die 500 gleichzeitigen User. Wer sich das Spiel selbst ansehen möchte, kann es aktuell im Steam Sale zum reduzierten Preis von 3,99 Euro ergattern.