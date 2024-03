Zeus und Co. in Fortnite

Noch bis zum 08. März 2024 läuft in Epics Fortnite Chapter 5 Season 1. Diese ist im Dezember 2023 gestartet und hat bekannte Charaktere wie Solid Snake und Peter Griffin ins Spiel gebracht. Bisher gab es nur Mutmaßungen und Gerüchte, um was es in der kommenden Season 2 gehen könnte. Nun aber hat Epic selbst über den offiziellen Account auf X, ehemals Twitter, einige Teaser-Bilder veröffentlicht.

Auf den Bildern sind Götter der griechischen Mythologie und ihre dazugehörigen Sternbilder zu sehen. Kurze Slogans wie "Unleash the chains" oder "Can you feel the thunder?", die zu den jeweiligen Göttern gehören, wurden ebenfalls gepostet. Auf wen sich der Donner-Slogan bezieht, ist unschwer zu erraten. Hier ist ein Bild des blitzeschleudernden Zeus zu sehen. Der zweite Post zeigt einen weiteren Gott in dunklem Grün, der eine Kette mit Schlangenkopf schwingt. Angeblich soll hier Hades, der Gott der Unterwelt, zu sehen sein.

Ein dritter Post zeigt eine riesige Hand, die aus der Erde ragt. Sie ist mit Rissen voll Lava und Ketten überzogen. Das erinnert sehr an den Ur-Titanen Kronos, der von Zeus in ein ewiges Gefängnis gesperrt wurde. Der bisher aktuellste Post wurde während der Erstellung dieser News veröffentlicht. Diesmal gibt es einen geflügelten Charakter im Lila-Ton zu sehen. Darüber der bekannte Hinweis "Don't fly too close to the sun." Es handelt sich hier also um Ikarus, der in der griechischen Sage zu nahe an die Sonne flog, woraufhin seine Wachs-Flügel schmolzen und er in den Tod stürzte.

Eine genaue Startzeit für die neue Season gibt es noch nicht. Sicher scheint aber der 08. März 2024. Es ist auch anzunehmen, dass nicht nur neue Skins ins Spiel kommen. Wahrscheinlich werden auch Mechaniken und Extras mit Griechenland-Bezug Einzug halten. Sobald die Season startet, werden entsprechende Patch Notes auf der offiziellen Seite des Spiels verfügbar sein.