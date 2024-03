Werbung

Steam hat gerade erst einen neuen Nutzerrekord aufgestellt. Aktuell gibt es auf der Plattform ein Echtzeit-Strategiespiel der etwas anderen Art kostenlos. Es geht um die Weltall-Simulation Space Crew.

Diese wurde 2020 von Entwickler Runner Duck präsentiert. Drei Jahre zuvor hat die Firma Bomber Crew veröffentlicht. Während es dort noch um das Managen eines Bombers im Zweiten Weltkrieg ging, starten die Spieler mit Space Crew ins Weltall. Dabei dreht sich alles um die Organisation der namensgebenden Schiffs-Crew. Diese wird vor den Missionen angeworben und entsprechend ihren Skills und einzigartigen Fähigkeiten zusammengestellt. Crew-Mitglieder können während der Missionen auch dauerhaft sterben. Sie müssen im Anschluss ersetzt und dann neu angelernt werden.

Durch den Abschluss der Missionen schalten sich Spieler neue Ausrüstungsgegenstände für die Crew und neue Schiffsbauteile frei. Diese Bauteile sind auch bitter nötig, da der Schwierigkeitsgrad schnell anzieht. Wer in der Kampagne gut vorankommen will, der muss Schiff und Crew permanent aufrüsten. Während der Missionen gilt es, verschiedene Ziele zu erreichen. Dafür müssen Spieler Die Besatzung des Raumschiffes während des Fluges befehligen. Greifen Gegner an, muss man schnell jemand an das passende Geschütz schicken. Es brennt? Ran an den Feuerlöscher! Verletzte Besatzung muss von ihren Kameraden geheilt werden. Die Schwierigkeiten ist, dass man immer zu wenige Leute hat. Egal, wo man jemanden abzieht, kurz darauf fehlt er an dieser Stelle. So bestehen die Missionen aus konstantem Umplanen und Neu-Organisieren der Schiffsbesatzung.

Wer sich das Spiel umsonst sichern will, hat noch bis zum 14. März 2024 Zeit. Bis dahin ist Space Crew auf Steam um 100% reduziert. Regulär kostet die Simulation in der Legendary Edition 24,99 Euro. Der Vorgänger Bombercrew ist bis zum 14. März ebenfalls stark reduziert. Mit allen Addons kostet das Spiel bis dahin 8,03 Euro statt 47,94 Euro.