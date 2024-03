Werbung

Wirft man einen Blick in die Steam-Charts tummeln sich dort seit Jahren die üblichen Verdächtigen wie Counter Strike und GTA zusammen mit aktuell erfolgreichen Titeln wie Baldur's Gate. Doch auch ein eher unerwartetes Spiel findet sich in den Top 20: Unturned. Momentan belegt der Titel Platz 18.

Bei Unturned handelt es sich um ein Survival-Spiel im Zombie-Setting. Spieler kämpfen nicht nur gegen Untote, sie müssen auch für Nahrung sorgen und ihre Basis befestigen. Wer online spielt, kann jederzeit auch anderen Spielern begegnen. Diese können freundlich oder feindlich gesinnt sein. Es steht Spielern frei, wie sie sich im Spiel verhalten. Gegner können auch gefangen und gefesselt werden. Ein Raubüberfall auf ein gegnerisches Lager ist ebenso eine Option wie ein Zusammenschluss, um den Gefahren der Apokalypse gemeinsam zu trotzen. Wer seine Ruhe will, kann offline erkunden und auf NPCs treffen. Insgesamt gibt es drei verschiedene Sandbox-Maps. Fünf wurden von den Entwicklern erstellt, eine von der Community. Diese können mit Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen bereist werden. Vom Jetski bis zum Panzer stehen hier viele Vehikel zur Verfügung.

Grafisch ist Unturned durchaus gewöhnungsbedürftig. Das Spiel kommt in Block-Grafik, die sehr an Minecraft oder Roblox erinnert. Außerdem wurde es bereits 2017 veröffentlicht. Obwohl der Titel also bereits 7 Jahre alt und kein Grafik-Kracher ist, konnte er laut SteamDB in den letzten 24 Stunden in der Spitze fast 57.000 Spieler für sich begeistern. Bereits seit Mitte 2022 spielen durchschnittlich immer um die 50.000 Spieler gleichzeitig Unturned. Das Allzeit-Hoch von 112.703 Spielern erreichte der Titel im Januar 2023. Viele AAA-Spiele erreichen nach so langer Zeit nicht einmal mehr ein Bruchteil dieser Zahlen.

Einer der wichtigsten Gründe für den Erfolg von Unturned ist wahrscheinlich, dass das Spiel kostenlos verfügbar ist. Jeder kann es sich auf Steam kostenlos herunterladen und einen Blick auf die Zombie-Welt werfen.