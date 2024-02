Myth of Empires

Myth of Empires ging bereits 2021 als Early Access Version bei Steam online. Nun wurde der Titel offiziell in Version 1.0 released. Seit einer Woche ist nun die Vollversion erhältlich und bringt einige Neuerungen mit sich.

Die größte Neuerung ist eine komplett neue Karte. Dongzhou Island wurde als kostenfreier DLC eingefügt und bringt viele neue Gelegenheiten zur Erkundung mit sich. Ebenfalls als DLC kamen Musikinstrumente ins Spiel. Diese können von den Spielern zum Zeitvertreib genutzt werden. Bei Myth of Empires erwartet die Spieler ein großes Sandbox-Multiplayer-Spiel. Die Entwickler werben mit größtmöglicher Freiheit für den Käufer. Ob man nun erkunden, oder eine gewaltige Basis bauen will, bleibt den Spielern selbst überlassen. Sie können auch entscheiden, ob sie selbst an Schlachten teilnehmen, oder dies lieber ihre eigene Armee für sich erledigen lassen. Über 1.000 verschiedene Elemente können erforscht und gebaut werden. Das Spiel unterstützt offizielle Server, selbst erstellte Server, Host-Modus und Einzelspieler-Modus und beinhaltet einen Mod-Editor.

Bei Fans kommt das Spiel scheinbar gut an. Nachdem das Game in den letzten Jahren nur noch knapp über 1.000 regelmäßige Spieler hatte, sprang die Spielerzahl nun schlagartig auf über 30.000. Den Rekord von fast 50.000 Spielern von vor 2 Jahren konnte das Spiel aber noch nicht brechen. Alle Auswertungen der Zahlen finden sich auf SteamDB.

Myth of Empires verschwand nach dem Start in den Early Access zunächst wieder von Steam. Ab 2022 war es nicht mehr erhältlich. Die Entwickler des Survival-Spiels Ark hatten eine Klage gegen Angela Game, die Entwickler hinter Myth of Empires eingereicht. Darin bezichtigten sie die Konkurrenz der Urheberrechtsverletzung. Das Spiel wurde von Steam entfernt und anschließend über die eigene Webseite vertrieben. Zum finalen Release kann das Spiel nun wieder auf Steam erworben werden. Der Preis beträgt aktuell 39,99 Euro.