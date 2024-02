Werbung

The Pokémon Company hat mit Pokémon Legends Z-A ein neues Spiel für die Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel soll voraussichtlich im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Der Entwickler lässt zudem durchblicken, dass es sich um einen ehrgeizigen neuen Teil der Pokémon-Videospielserie handeln wird.

Geplant ist, dass das Spiel in der Kalos-Region spielen wird, dem bereits bekannten Schauplatz aus Pokémon X & Y. Das neue Abenteuer verschlägt den Spieler dabei nach Lumiose City, an der laut The Pokémon Company aktuell eine komplette Stadterneuerung vorgenommen wird.

Das Z in Pokémon Legends Z-A bezieht sich dabei auf Zygarde, ein Legendäres Pokémon, das schon in Pokémon X & Y vorkommt. Obwohl Zygarde in diesen Spielen zwar fangbar ist, gibt es hingegen nur wenige Quests, die mit dem Pokémon zu tun haben. Viele Fans vermuteten seinerzeit deshalb, dass es noch einen dritten Teil des Spiels geben könnte, was damals für Pokémon-Spiele nicht unüblich war. Ein drittes Spiel dieser Generation wurde jedoch nie veröffentlicht.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Pokémon Legends verbindet dabei Action und Erkundung mit den RPG-Wurzeln der früheren Pokémon-Spiele. Das letzte Pokémon Legends-Spiel, Pokémon Legends: Arceus, wurde im Jahr 2022 veröffentlicht. Das Spiel, in dem die Spieler in die Hisui-Region zurückreisen konnten, fand dabei viel Anklang sowohl bei Fans wie auch bei Kritikern. Gelobt wurde vor allem die Art und Weise, wie die Pokémon-Formel in dem Spiel aufgefrischt wurde.

Statt der üblichen Herausforderung, Turnhallenleiter und die Elite-Vier zu besiegen, um ein Pokémon-Meister zu werden, liegt der Schwerpunkt von Legends deutlich eher auf der Entdeckung. Die Spieler müssen die Pokémon studieren und versuchen, den ersten Pokédex der Hisui-Region so zu vervollständigen.

Es bleibt abzuwarten, ob Pokémon Legends Z-A an den Erfolg von Arceus anknüpfen kann. Die Ambitionen scheinen indes vorhanden zu sein.