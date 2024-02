Update from Hell

Husqvarna hat angekündigt, den Shooter-Klassiker DOOM aus dem Jahr 1993 auf den Mährobotern des Unternehmens in diesem Frühjahr spielbar zu machen. Besitzer von Husqvarna-Mährobotern aus der NERA-Produktreihe bekommen während eines begrenzten Zeitraums so die Möglichkeit, die ursprüngliche Shareware-Episode von DOOM als kostenloses Update auf ihrem Gerät zu installieren. Dies ist möglich, weil die Mähroboter über Display, Steuerknopf sowie Start- und Stopp-Taste verfügen. So entwickelt sich das Gartengerät gewissermaßen zu einer Spielekonsole der besonderen Art.

Der skurrilen Fusion ging ein Event auf der letzten DreamHack Winter im November 2023 voraus. Bereist damals sorgten die mit DOOM ausgestatteten Automower für Aufsehen. Die Zusammenarbeit stieß auf großes Interesse bei den Besuchern, die den Klassiker von id Software auf den Mährobotern unbedingt spielen wollten. Durch das Spielen kämpften die Besucher zugleich auch um einen Platz im Finale auf der Hauptbühne. Denn Husqvarna veranstaltete seinerzeit sogar das weltweit erste DOOM-Multiplayer-Turnier auf einem Rasenmäher.

Das Event weckte in der Folge weltweites Interesse in mehr als 20 Ländern und verschaffte Husqvarna auf der Veranstaltung zudem die Auszeichnung als "Beste Standaktivierung 2023". Der Hersteller zeigte sich überwältigt von der positiven Resonanz, weshalb nun das Spiel auf den entsprechenden Geräten sechs Monate lang für alle der etwa 30.000 Endverbraucher zur Verfügung stehen wird.

Husqvarna will damit einerseits den Pioniergeist seiner Ingenieure unterstreichen und gleichzeitig eine Hommage an die Erfinder von DOOM adressieren. Die Mitarbeiter von id Software zeigen sich ihrerseits begeistert von der Idee und sind erfreut davon, auf wie vielen Plattformen ihre einstige Schöpfung mittlerweile läuft.

DOOM wird ab dem 15. April bis zum 9. September auf kompatiblen Automower Modellen von Husqvarna spielbar sein. Die Anmeldung für die Reise ins Jahr 1993 erfolgt dabei über die Automower Connect App.