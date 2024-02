Werbung

Vor knapp zwei Jahren erschien am 4. Februar 2022 Dying Light 2: Stay Human. Um dem Titel neuen Aufschwung zu geben, haben sich die Entwickler von Techland nun einige Neuerungen überlegt.

Schritt eins ist ein kostenloses Test-Wochenende. Dieses startet am 22. Februar 2024 und endet am 26. Februar 2024. In dieser Zeit steht der Titel über Steam allen Interessierten zum Download bereit. Das Spiel ist bei beinahe 122.000 Bewertung mit "größtenteils positiv" durchaus beliebt. Nachdem der Titel zum Launch 2022 in der Spitze ganze 275.000 gleichzeitige Spieler anziehen konnte, hatte Dying Light 2 in den letzten Wochen noch regelmäßig rund 5.000 aktive Spieler. Diese Zahlen beziehen sich allerdings nur auf Steam. Zusätzlich gibt es natürlich noch die Konsolenspieler.

Das Gratis-Wochenende soll den Release der Neuerungen im Spiel bewerben. Gerade heute ist nämlich mit dem Firearms DLC eine Erweiterung erschienen. Diese bringt – wie der Name vermuten lässt – Schusswaffen ins Spiel. Zuvor ging es in dem Zombie-Spiel überwiegend mit Nahkampfwaffen zur Sache. Dies zu Weilen auch mehr als nur ein bisschen blutig. Die Schusswaffen sind jedoch nicht das Einzige. Zeitgleich wurde die Reloaded Edition veröffentlicht. Diese beinhaltet neben dem Hauptspiel auch alle Erweiterungen und DLCs, die bisher erschienen sind. Dazu zählt neben diversen Updates das Bloody Ties DLCs, das ursprünglich kostenpflichtig war und neue Inhalte ins Spiel gebracht hat.

Wer das Spiel am Wochenende kostenlos testet, kann seine Fortschritte mitnehmen, wenn er sich für einen Kauf entscheiden sollte. Für Spieler, die Dying Light 2 bereits besitzen, gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Für sie steht das Upgrade auf die Reloaded-Edition inklusive aller Inhalte kostenlos zur Verfügung. Wer das Spiel noch nicht gekauft hat, kann dies aktuell noch zu einem reduzierten Preis tun. Auf Steam kostet der Titel noch bis zum 7. März 2024 29,99 Euro statt 59,99 Euro.