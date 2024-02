Werbung

Fans von Retro-Rollenspielen kennen den Namen RPG-Maker vielleicht. Das Programm bietet die Möglichkeit, mit wenigen Programmierkenntnissen eigene Rollenspiele zu erstellen.

Von Entwickler Gotcha Gotcha werden bereits seit 1992 verschiedene Versionen des RPG-Makers verkauft. Die Software richtet sich an Hobbyisten ebenso, wie an professionelle Entwickler. Eines der bekanntesten Spiele, das damit entwickelt wurde, dürfte Vampires Dawn sein. Der erste Teil erschien bereits 2001 und fiel dem Autor damals in der Screenfun in die Hände. Diese Zeitschrift brachte einige Zeit später auch eine Version des RPG-Makers als Beilage. Die Vampires Dawn Spiele waren in ihrer eigenen Nische so beliebt, dass der bislang dritte und letzte Teil 2021 auf Steam erschien. Alle Teile wurden von nur einer Person mit Hilfe des RPG-Makers entwickelt.

Wer schon immer sein eigenes 2D-Rollenspiel im leicht angestaubten, aber kultigen Look veröffentlichen wollte, kann den RPG Maker XP aktuell kostenlos erhalten. Das Angebot gibt es bei Steam noch bis zum 19. Februar 2024. Es handelt sich um eine ältere Version, die bereits 2005 veröffentlicht wurde. Dennoch werden hier normalerweise 24,50 Euro fällig. Neben einer guten Idee für die Story und viel Zeit ist wenig nötig. Je größer die Erfahrung in der Spieleentwicklung, desto bessere Ergebnisse lassen sich aber erzielen. Der RPG Maker nutzt die Programmiersprache Ruby. Wer diese beherrscht, kann Änderungen auch direkt im Code vornehmen.

Der aktuellste Ableger ist der RPG Maker MZ. Dieser kostet normalerweise 77,99 Euro, ist bis zum 19. Februar aber ebenfalls stark reduziert. Er ist bis dahin für 38,99 Euro erhältlich. Den größten Rabatt bietet jedoch das RPG Maker Commemorative Bundle auf Steam. Dieses ist im Aktionszeitraum von 410,77 Euro auf 80,07 Euro reduziert. Darin enthalten sind neben mehreren Teilen der RPG Maker Reihe, inklusive dem neuesten MZ, auch diverse DLC mit zusätzlichen Elementen und Tools, die zur Erstellung des eigenen Abenteuers genutzt werden können. Kostenlose Testversionen der verschiedenen Editionen finden sich auch auf der offiziellen Homepage des RPG Makers.