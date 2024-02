Werbung

Mit Elden Ring konnte FromSoftware, das Studio hinter den Dark Souls Spielen, einen seiner größten Erfolge verbuchen. Das Spiel erreichte auf metacritic einen Metascore von 96. Seit Release 2022 wünschen sich die Fans neue Inhalte für den Titel.

Im Unterschied zu den Dark Souls Titeln hat Elden Ring eine offene Spielwelt. Dadurch fühlten sich auch Käufer angesprochen, die bislang vor Soluslike-Spielen zurückschreckten. Das neue Konzept erlaubt allerdings das Umgehen zu schwieriger Gegner, was das Spiel zugänglicher macht. Mittlerweile hat sich Elden Ring über 20 Millionen mal verkauft und es gibt erste Informationen zu dem geplanten DLC namens Shadow of Erdtree.

Während es in den letzten Monaten nach einem baldigen Release aussah, bringt der aktuelle Geschäftsbericht nun jedoch Ernüchterung. Daraus geht nämlich hervor, dass man zwar an einer Fortsetzung arbeitet, aber noch kein Datum zur Veröffentlichung feststeht. Noch gibt es sehr wenige Informationen zu den geplanten Inhalten oder dem Preis des DLC. Seit der Bestätigung im Februar 2023, dass Shadow of Erdtree in der Entwicklung ist, gab es wenige Informationen. Mit Blick auf den aktuellen Geschäftsbericht dürfte auch ein Release in absehbarer Zukunft ausgeschlossen sein.