Outcast A New Beginning erscheint im März

Outcast A New Beginning erscheint im März

Werbung

Als Outcast im Jahr 1999 erschien, war eines der ersten Spiele, das den Spieler in 3D in eine offene Welt entließ. Der Titel hat bis heute Kultstatus. Im März soll nun mit Outcast: A New Beginning ein zweiter Teil erscheinen.

Zum Erfolg des Originals trug neben dem neuen Konzept einer Open-World der kultige Hauptcharakter Cutter Slade bei. Im Deutschen wird er von Manfred Lehmann gesprochen. Bekannt ist dieser vor allem als deutsche Stimme von Bruce Willis. 2017 erschien ein Remake des Originals, das leider nicht alle Erwartungen erfüllen konnte.

Die Story des Originals brachte Soldat Cutter Slade durch ein schwarzes Loch auf den Planeten Adelpha. Nun kehrt Slade 20 Jahre später zurück, um den Bewohnern von Adelpha erneut zu helfen. Dieses Mal stehen Spieler einer Roboter-Armee gegenüber, die den Planeten bedroht. Wie im Original, gibt es viel Action und einige Rätsel aus der Third-Person-Perspektive. Aktuell gibt es eine spielbare Demo auf Steam.

Das Spiel soll am 15. März 2024 erscheinen. Für Käufer werden 59,99 Euro fällig. Bis zum Release-Tag ist der Titel dauerhaft auf 49,79 Euro reduziert.