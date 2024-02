Werbung

Am 8. Februar 2024 erscheint Helldivers II. Es handelt sich um die Fortsetzung des Twin-Stick Shooters Helldivers der Arrowhead Game Studios. Dieser erschien bereits 2015 und kommt auf Steam bei fast 20.000 Bewertungen mit einem sehr positiven Schnitt.

Der Nachfolger Helldivers II wechselt die Perspektive. Spieler werfen sich nun in der Third-Person-Sicht in den Kampf. Der Shooter ist außerdem auf gemeinsames Spielen im Koop-Modus ausgelegt. Auf Discord äußerten sich die Entwickler nun zu den Zukunftsplänen des aktuell noch nicht erschienen Titels. So soll das Spiel konstant mit weiteren Inhalten wie neuen Biomen, Gegnern und Missionen versorgt werden. Diese sollen alle dauerhaft kostenlos zur Verfügung stehen.

Zur Finanzierung der neuen Inhalte wollen die Entwickler auf das mittlerweile gängige Modell eines Ingame-Shops zurückgreifen, in welchem Spieler gegen echtes Geld Inhalte kaufen können. Ähnlich dem Shop aus anderen Titeln wie beispielsweise Diablo IV soll es auch hier einerseits kostenpflichtige Gegenstände geben, die lediglich einen kosmetischen Einfluss im Spiel mit sich bringen. Zusätzlich wird ein Kriegsanleihen genannter Battle-Pass verfügbar sein. Die benötigte Währung namens Super Credits kann entweder gekauft oder im Spiel gefunden werden.

Wer sich Helldivers II noch vor Release vorbestellen möchte, erhält drei zusätzliche Skins im Spiel. Helldivers II erscheint am 8. Februar 2024 für Playstation und PC. Für PC ist der Titel unter anderem auf Steam verfügbar. Die Standard Edition kostet 39,99 Euro.