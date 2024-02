Werbung

Am 04. Februar 2024 wurden die diesjährigen Grammys verliehen. Die begehrten Musikpreise wurden in Los Angeles vor Ort vergeben.

Große Gewinnerin des Abends ist Taylor Swift, die den Grammy für das Album des Jahres gewann. Zum vierten Mal konnte sie den Preis mit nach Hause nehmen und überholt damit Legenden wie u.a. Frank Sinatra. Dieses Jahr wurde zum zweiten Mal in der Geschichte der Awards aber auch ein Grammy für den besten Videospiel-Soundtrack verliehen. Der Preis trägt den Namen Best Score Soundtrack for Video Games and other Interactive Media. Letztes Jahr gewann hier noch der Score der Erweiterung von Assassin's Creed Valhalla. Komponistin Stephanie Economou erhielt den Preis für ihren Soundtrack zu Dawn of Ragnarök.

Den Preis für den besten Videospiel Score 2024 gewannen die Komponisten Stephen Barton und Gordy Haab. Die beiden sind verantwortlich für den Soundtrack von Star Wars Jedi Survivor. Nominiert waren neben dem Titel auch vier andere große Spiele, die 2023 erschienen sind: Call of Duty: Modern Warfare II, God of War: Ragnarök, Hogwarts Legacy und Stray Gods: The Roleplaying Musical.