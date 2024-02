Werbung

Verschiedenen Berichten zufolge plant Microsoft die Veröffentlichung von Starfield auf der PlayStation 5. Dieser Schritt soll Teil einer neuen Initiative sein, die sogar noch mehr Xbox-exklusive Spiele auf andere Konsolenplattformen bringen will. Den Quellen nach, plant Microsoft die Veröffentlichung von Starfield für PlayStation 5 nach der angesetzten Veröffentlichung der Shattered Space-Erweiterung, die noch in diesem Jahr für Xbox und PC erscheinen soll.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, entspräche dies einem Paradigmenwechsel des Konzerns. Der Schritt würde zugleich einen bedeutenden Wandel in Microsofts Gaming-Strategie darstellen, welche bisher vorsah, die größten und wichtigsten Titel für die Xbox-Konsolen exklusiv zu halten. Allerdings haben auch hier immer schon Ausnahmen die Regel bestätigt, vor allem Titel, die bereits vor dem Release auf der Xbox multiplattformfähig waren. Zudem veröffentlicht Microsoft schon jetzt viele First-Party-Spiele auch zusätzlich auf dem PC.

Der Schritt hin zur Öffnung des Angebots dürfte vor allem wirtschaftlichen Fakten geschuldet sein. Denn die Konkurrenzkonsolen zur aktuellen Xbox, vor allem die PlayStation 5, verkaufen sich bedeutend besser, in manchen Märkten sogar um das Vierfache. Es wäre daher nur logisch, dass das Unternehmen sich zu diesem Schritt genötigt sieht und die potenziellen Software-Verkäufe auf anderen Plattformen nicht länger ignorieren kann. Intern soll es bei Microsoft bereits heftige Debatten darüber gegeben haben, auf den zusätzlichen Gewinn möchte letztlich jedoch keiner gern verzichten.

Unterdessen mehren sich die Gerüchte, dass Microsoft bereits zusätzliche Investitionen in PlayStation 5-Entwicklungskits getätigt haben soll, um die Entwicklungsarbeiten voranzutreiben. Bethesdas kommendes Indiana-Jones-Spiel könnte dabei bereits ein weiterer Kandidat sein, der für die PlayStation 5 erscheinen könnte, wie es The Verge erfahren haben will.