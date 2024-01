Werbung

Dass man mit Lootboxen Geld machen kann, ist kein Geheimnis. Wieviel die Kiste mit zufälligem Inhalt aber tatsächlich zum Umsatz eines Unternehmens beitragen können, bleibt hingegen oft im Verborgenen. Eine Auswertung von csgocastracker.com hat nun ergeben, dass das US-Softwareunternehmen Valve im Jahr 2023 einen Umsatz mit den Lootboxen im derzeit angesagten Counter-Strike 2 von fast einer Milliarde Dollar erzielen konnte.

Lootboxen sind dabei Kisten, die beim Öffnen den Nutzern Spielinhalte nach einem Zufallsprinzip ausgeben. Darin finden sich etwa zahlreiche Skins für Figuren und Waffenmodelle mit unterschiedlichen Seltenheitswerten. Die Kisten selbst werden ihrerseits zufällig an die Spieler verteilt, welche einen kostenpflichtigen Schlüssel benötigen, um diese zu öffnen. Lootboxen unterliegen aufgrund ihrer Eigenschaft oft dem Vorwurf des Glücksspiels. Die Parallelen haben unter anderem dazu geführt, dass in einigen Ländern bereits aktiv gegen diesen Spielmechanismus interveniert wird.

Dem CSGO-Tracker zufolge, wurden über das gesamte Jahr 2023 über 400 Millionen Lootboxen geöffnet, was einem Gesamtwert von gut 980 Millionen Dollar entspricht. Der daraus resultierende Markt dürfte indes sogar noch größer sein. Denn Duplikate von bereits erhaltenen Skins können innerhalb der Community wieder an den Mann gebracht und weiterverkauft werden. Dabei gibt es, ähnlich wie bei Sammelkarten, auch bestimmte Skins, die so selten sind, dass sie absurde Preise generieren - Zahlen bis in den sechsteiligen Bereich sind dabei möglich.

Aus dem Umsatz allein lässt sich nicht direkt ein Gewinn für das Unternehmen Valve ableiten, allerdings dürfte dieser seinerseits nicht allzu gering ausfallen. Schließlich verursachen die virtuellen Kisten kaum nennenswerte Kosten. Die Zahlen dürften auch erklären, warum der Mechanismus mit den Lootboxen generell bei vielen Entwicklern und Publishern beliebt geworden ist.