Werbung

Bis zur gamescom 2024 sind es noch einige Monate. In der Zwischenzeit gibt es aber viele kleinere Messen rund um das Thema Gaming, bei denen sich Fans über aktuelle Highlights und kommende Titel informieren können.

Ein Beispiel hierfür ist die GG Bavaria. Die Messe fand letztes Jahr zum ersten Mal statt und war sofort ausverkauft. Gefördert wird die Veranstaltung von Medien.Bayern und dem bayerischen Staatsministerium für Digitales. Thematisch soll sich die Messe auch in diesem Jahr mit Gaming, Anime und "anderen Nerd-Themen" befassen. Im Fokus stehen dabei vor allem regionale Indie-Games und -Studios, die in Bayern ansässig sind.

Auch E-Sport-Fans sollen auf ihre Kosten kommen. Es gibt etliche Turniere, an denen Besucher teilnehmen können. Neben einem Cosplay-Wettbewerb in Kooperation mit Animexx gibt es auch eine eigens eingerichtete Artist-Gallery mit über 20 Künstlern. Die GG Bavaria findet am 17. und 18. Februar 2024 in der Motorworld München statt. Tickets sind ab 15,00 Euro pro Tag über die Webseite erhältlich. Ein Ticket für das ganze Wochenende kostet 20,00 Euro.