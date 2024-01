Werbung

Wo Long: Fallen Dynasty ist bereits am 03. März 2023 erschienen. Mit einem Metascore von 81 und einer Userwertung von 7,5 bei metacritic war das Soulslike bei Fans und Kritikern durchaus beliebt. Eurogamer erklärten das Spiel sogar zum Soulslike des Jahres.

Entwickler Team Ninja hat nun angekündigt, das Spiel erneut zu veröffentlichen. Hierzu entwickelt man gerade eine Complete Edition, die schon in wenigen Wochen veröffentlicht werden soll. Die Ankündigung erfolgte auf der japanischen Seite des Spiels. Am 7. Februar 2024 wird die neue Edition erscheinen. Angegeben wird ein Preis von umgerechnet circa 47 Euro. Ob dieser in Deutschland auch fällig wird, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob das Spiel an diesem Datum weltweit oder nur in bestimmten Ländern erscheint.

Die Angekündigte Fassung enthält das Hauptspiel, sowie die bisher veröffentlichten DLCs "Kampf von Zhongyuan", "Eroberer von Jiangdong" und "Aufruhr in Jingxiang". Auch drei Bonus-DLC-Rüstungssets Qinglong, Zhuque und Baihu liegen bei. Käufer der neuen Complete Edition erhalten zudem ein einzigartiges Item namens Shiji. Damit können die Standorte von Flaggen auf der Map angezeigt werden. Die Vorbestellung ist aktuell noch deaktiviert, wird aber vor Release freigeschaltet.