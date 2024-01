Werbung

2023 war das Jahr der großen Entlassungen in der Gamesbranche. Die Liste ist lang und es traf auch Megakonzerne wie Meta. Die Firma hinter Facebook entließ unfassbare 10.000 Mitarbeiter. Auch der deutsche Markt musste Streichungen und Schließungen ertragen. Mimimi Games gab im August bekannt, das Studio zu schließen und auch Daedalic stellte seine Spieleproduktion nach dem verheerenden Release von Gollum ein.

Während einige Spieler vielleicht hofften, die Entlassungs- und Schließungswelle würde mit dem Jahreswechsel enden, gibt es nun nach nicht einmal zwei Wochen in 2024 bereits die zweite Nachricht über Entlassungen. Zuerst gab die Streaming-Plattform Twitch bekannt, 500 Mitarbeiter zu entlassen, nun kündigt auch Discord Streichungen an.

Die soziale Plattform, die vor allem bei Gamern beliebt ist, will 17 % ihrer Belegschaft entlassen. Bei 1.000 Angestellten verlieren also 170 Personen ihren Job. Der Konzern selbst hat die Entlassungen aktuell noch nicht offiziell bestätigt, aber entlassene Mitarbeiter haben sich bereits in den sozialen Medien dazu geäußert. Als erstes berichtete The Verge über die Entlassungen. Als Quelle wird hier ein internes Memo genannt. Darin wird eine zu schnelle Erhöhung der Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren als Grund genannt.