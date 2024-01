Werbung

Der game Verband der deutschen Games-Branche hat untersucht, welche Spiele sich im Vorjahr am besten verkauft haben. Untersucht wurden hierbei Titel für Konsole und PC. Allerdings beziehen sich die Zahlen nur auf die verkauften physischen Exemplare. Entsprechend fehlen Titel wie Baldur's Gate 3 in der Liste, da sie nur als rein digitale Kopien erschienen sind.

Der meistverkaufte Titel 2023 war EA Sports FC 24. Ein Erfolg für Electronic Arts, nachdem das Spiel zum ersten Mal nicht mehr unter dem früheren Namen Fifa erschien. Gefolgt wird der Tabellenführer von Warners Hogwarts Legacy, das bereits Anfang 2023 erschienen war. Das im Sommer erschienene Diablo IV, das noch vor der Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft veröffentlicht wurde, liegt auf Platz 3. Direkt dahinter folgt der nächste Titel von Activision-Blizzard. Auch wenn Call of Duty: Modern Warfare III von Kritik und Fans mindestens kritisch aufgenommen wurde, hat es der Shooter doch auf Platz vier geschafft.

Auch Nintendo ist gleich zweimal hintereinander in den Charts vertreten. Auf Platz fünf sitzt Zelda: Tears of the Kingdom vor Super Mario Bros. Wonder auf der 6. Eine beachtliche Leistung vor allem deshalb, weil der neueste Mario-Ableger erst Ende Oktober erschienen ist. Als einziges in Deutschland entwickeltes Spiel findet sich die Konsolenversion von Anno 1800 auf dem letzten Platz der Liste. Hierbei ist zu beachten, dass das Spiel aber von Ubisoft stammt. Es wurde lediglich in Deutschland programmiert. Ein Spiel von einem deutschen Studio findet sich nicht in der Liste.

Eine Übersicht über alle 20 Plätze findet sich auf der Seite des game.