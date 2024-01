Werbung

Die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 1 liegt bereits 14 Jahre zurück. Nach dem großen Erfolg des Western-Abenteuers lag ein zweiter Teil nahe. Dieser erschien schließlich 2018 für Konsolen, beziehungsweise 2019 für PC.

Mittlerweile gibt es etliche Mods, die Fans von Teil 2 auf dem PC nutzen können. Eine große Mod verspricht nun, einen der beliebtesten Bereiche aus dem ersten Teil in das Prequel zu integrieren. Unter dem Namen Nuevo Paraiso kann die Mod kostenlos über Libertycity heruntergeladen und installiert werden. Dadurch wird der gesamte Bereich Mexico spielbar.

Die Spielwelt wurde nicht nur exakt übernommen, sie wurde auch stark überarbeitet und angepasst. So sind die Grafiken der Gebäude und NPCs auf den Stand von Red Dead Redemption 2 angepasst worden. Spieler können nicht nur durch die Landschaft laufen. Es ist auch möglich, Gebäude zu betreten. Wer sich die Mod herunterladen will, muss sich jedoch bewusst sein, dass es sich hier um ein Fanprojekt handelt. Der Look entspricht nicht dem von Red Dead Redemption 2 und das Spielerlebnis fühlt sich etwas hölzern an. Die Entwickler kennzeichnen den Download daher auch noch als Early Access Version.