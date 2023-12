Against the Storm wurde für PC veröffentlicht

Im Oktober 2021 startete mit Against the Storm eine ungewohnte Kombination in den Early Access. Das Spiel kombiniert Roguelite-Elemente mit Strategie-Gameplay. Nun wurde der Titel am 08. Dezember 2023 final veröffentlicht.

Nach dem Release kann das Spiel offenbar auf ganzer Linie überzeugen. Auf metacritic erreicht es einen Metascore von 92 und einen User Score von 8,4. Auf Steam steht Against the Storm bei über 17.000 Wertungen auf "äußerst Positiv". Im Early Access konnte das Spiel bereits durch regelmäßige Updates und eine eingehaltene Roadmap punkten. Während der Testphase wurden zwei neue Völker und etliche neue Gameplay-Mechaniken implementiert.

Im Spiel muss der Spieler einem immer währenden Sturm trotzen. Dazu erbaut man jedes Mal aufs Neue eine kleine Siedlung und holzt den umgebenden Wald ab. Nach jeder kurzen, rund 30 bis 90 minütigen Spielsession kann man sich permanente Verbesserungen freischalten, die den nächsten Durchgang einfacher machen. Um zu gewinnen müssen zufällig generierte Aufträge für die Königin erfüllt werden. Dauert dies zu lange, wächst ihre Ungeduld und das Spiel ist verloren.

Aktuell ist das Spiel im Steam-Winter-Sale verfügbar. Es kann bis zum 04. Januar 2024 zum reduzierten Preis von 19,49 Euro erworben werden.