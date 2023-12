Werbung

Vor einigen Monaten kündigten die South Park Studios an, dass ein drittes Spiel zur Cartoon-Serie erscheinen soll. Mittlerweile gibt es einige neue Informationen und einen Release-Termin.

Bereits 2014 erschien mit Der Stab der Wahrheit das erste Spiel der Reihe. Damals noch von Publisher Ubisoft veröffentlicht, führt mittlerweile THQ nordic die Regie. Mit einem Metascore von 85 und einem User Score von 8,6 auf metacritic kam der Titel bei Fans und Kritikern gut an. Genau wie die Serienvorlage sorgte auch das Spiel durchaus für Kontroversen und erschien in Deutschland nur geschnitten. Dennoch konnte auch der zweite Teil The Fractured but Whole 2017 überzeugen.

Teil drei wird den Namen Snow Day tragen. Das Gameplay wird sich im Vergleich zu den beiden Vorgängern stark verändern. Snow Day setzt auf Kämpfe in Echtzeit und eine Erkundung der Spielwelt in 3D. Auch das gemeinsame Spielen mit bis zu drei Freunden soll möglich sein. Einige Dinge bleiben aber wie gewohnt: Spiele schlüpfen immer noch in die Rolle des New Kid und die Serienhelden tragen Outfits der alten Teile. Abgedrehte Geschichten und derber Humor werden mit Sicherheit ebenso zu erwarten sein. Erscheinen wird South Park: Snow Day am 26. März 2024 für Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.