Werbung

The Finals wurde als Shadow-Drop zu den Game Awards 2023 veröffentlicht. Das kostenlose Spiel kommt auf Steam bei beinahe 75.000 Wertungen auf die durchschnittliche Note Größtenteils Positiv. Der Arena-Shooter hatte bisher starke Probleme mit Cheatern. Nun will Entwickler Embark Studios dagegen vorgehen.

Das Problem der Cheater besteht in vielen Shootern. In The Finals beklagen sich jedoch besonders viele Spieler darüber. Grund dafür war ein technisches Problem. Die Entwickler gaben dies nun auf ihrem Discord Channel bekannt. Man sei sich der Problematik bewusst und habe das Problem mittlerweile identifizieren können. Die Anti-Cheat-Vorkehrungen werden dementsprechend bereits angepasst. Vermutlich wird es also bald ein Update geben, das Cheatern den Riegel vorschieben soll.

Viele Spieler fordern eine Region-Lock als Gegenmaßnahme. Dadurch würden Spieler nach ihren Standorten getrennt werden. Grund der Forderung ist die Annahme vieler Spieler, dass die meisten Cheater aus dem asiatischen Raum stammen. Dem widerspricht Embark aber. Man werde keinen Region Lock einbauen, da die Cheater nicht nur aus einer Region kämen.

The Finals hatte einen guten Start mit Werten um die 230.000 gleichzeitigen Spielern. Laut SteamDB kommt der Shooter auch jetzt, zwei Wochen nach Release noch auf einen Schnitt von circa 130.000 Spielern.