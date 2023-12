Werbung

Aktuell erhalten viele Spiele Updates, die je nach Titel mehr oder weniger weihnachtliche Inhalte in die Spiele bringen. Am 14. Dezember hat auch Mortal Kombat 1 ein Update mit saisonalen Inhalten und einem neuen Kämpfer erhalten.

Quan Chi ist einer der Antagonisten der Kampagne. Der böse Magier war auch schon in der Vorgängern einer der bekanntesten Charaktere. Ab jetzt ist er als Kämpfer in allen Modi verfügbar. Käufer der Deluxe-Edition erhalten ihn ohne Zuzahlung, da er Teil des darin enthaltenen Kombat Pack ist. Wie alle Charaktere verfügt Quan Chi über ein eigenes Set an speziellen Angriffen und brutalen Fatalities beziehungsweise Brutalities.

Das Update fügt auch eine neue Kameo-Kämpferin namens Khameleon ins Spiel ein. Diese ist im Trailer gemeinsam mit Quan Chi zu sehen. Spielbar wird sie aber erst ab Mitte Januar sein. Mit dem Update werden aber auch passende, saisonale Inhalte ins Spiel gebracht. Das Portaltor hat nun einen weihnachtlichen Look und es können Weihnachts-Outfits für Kitana, Shao und Reptile erworben werden. Der passende Finisher namens Slay Bells erledigt Gegner dadurch, dass sie mit einer Zuckerstange aufgespießt werden. Eine Liste aller Bugfixes und Features des Updates kann auf der offiziellen Seite eingesehen werden.