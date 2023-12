Werbung

Das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance wurde 2018 von dem tschechischen Studio Warhorse veröffentlicht. Besonders bekannt wurde das Spiel für seinen Versuch historisch so korrekt wie möglich zu sein. So orientiert sich die ganze Spielwelt am Böhmen des 15. Jahrhundert. Mit einem Metascore von 76 und einem User Score von 8,1 auf Metacritic wurde das Spiel durchaus gut aufgenommen.

Ursprünglich für PC, Playstation4 und Xbox One veröffentlicht, soll das Spiel nun eine Portierung auf die Nintendo Switch erhalten. Einer kürzlichen Meldung von Warhorse zufolge hat die Switch-Version nun auch einen Zeitraum, in welchem sie erscheinen wird. Angegeben ist hierfür das erste Quartal 2024. Ein genauer Tag ist leider noch nicht bekannt.

Das Spiel wird im Handel in einer physischen Version erscheinen. Wer allerdings möchte, kann auch die digitale Royal Edition erstehen. In dieser sind neben dem Basisspiel auch die insgesamt 5 DLCs enthalten. Bei der Portierung wird Warhorse von Sabre Interactive unterstützt. Das Studio hatte in der Vergangenheit bereits das riesige Witcher 3 erfolgreich für Nintendos Handheld umgesetzt.