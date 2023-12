Among Us Cross-Over und Story für Vampire Survivors

Das Indie-Spiel Vampire Survivors war einer der größten Überraschungshits des Jahres 2022. Von nur einem Entwickler namens poncle erstellt, kommt das Spiel auf metacritic auf einen Metascore von 87 und einen User Score von 8,3.

Bisher sind zwei kostenpflichtige DLCs für den Titel erschienen. Legacy of Moonspell und Tides of the Foscari brachten etliche neue Spielfiguren und Level in das Spiel. Das Spielprinzip folgt dem Motto: Einfach zu lernen, schwer zu meistern. Es handelt sich um eine Mischung aus Rogue-Like und Shoot-em-Up. Spieler wählen eine von vielen freischaltbaren Spielfiguren und bewegen sie anschließend in der Top-Down-Perspektive durch die Level. Figuren setzen ausgerüstete Waffen automatisch ein. Der Spieler kontrolliert lediglich die Bewegung und die Ausrüstung. Über eine bestimmte Zeit müssen Wellen von Gegnern überlebt werden. Durch neue Freischaltungen können Spieler sich immer weiter verbessern und so im Spiel voranschreiten.

Nun wurde ein dritter kostenpflichtiger DLC angekündigt. In Emergency Meeting warten 9 neue Spielfiguren auf den Käufer. Die Figuren stammen aus dem beliebten Among Us. Die Kollaboration umfasst auch 15 neue Waffen, eine neue Karte, Achievements, neue Soundtracks und ein neues Abenteuer. Dieses Abenteuer gehört zum neuen Story-Modus, der zeitgleich mit Erscheinen des DLC integriert wird. Zum Start werden kostenlos zwei Abenteuer in das Basisspiel eingefügt, weitere sollen folgen.

Der DLC Emergency Meeting erscheint am 18. Dezember 2023 für PC und Xbox. Der genaue Preis ist noch nicht bekannt. Da das Hauptspiel aber nur rund 5 Euro kostet und die DLCs je nach Angebot für unter einem Euro zu haben sind, wird auch der neue Inhalt wohl nicht allzu hochpreisig werden.