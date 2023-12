Werbung

Seit 2009 das erste Dragon Age erschien, konnte die Rollenspielreihe viele Fans für sich begeistern. Die Fortsetzung kam 2011 auf den Markt, bevor 2014 der bisher letzte Teil Dragon Age: Inquisition erschien. Seitdem warten Spieler auf Dragon Age 4.

Auf den Game Awards 2018 zeigte man einen ersten Teaser, der den kommenden Teil als Dragon Age: Dreadwolf vorstellte. Der Name gibt bereits bekannt, dass es sich in dem Titel um den Elfen Solas dreht. Dieser wurde in Inquisition bereits als Schreckenswolf, also Dread Wolf bezeichnet. Der Teil schließt direkt an das 2014er Inquisition an. Inhaltlich ist nicht viel mehr bekannt.

Gestern wurde von EA ohne Vorankündigung ein neuer Trailer zu Dreadwolf veröffentlicht. Unter dem Namen Thedas Calls werden einige der Landschaften gezeigt, in denen sich die Geschichte abspielen soll. Thedas ist der Kontinent, auf dem alle Teile angesiedelt waren. Treviso, Revain, Anderfels und Weisshaupt werden als Schauplätze auf einer Karte gezeigt. Auch die ikonischen Grey Wardens, die schon in Teil eins eine wichtige Rolle hatten, werden erwähnt. Abschließend gibt es noch den Hinweis, dass es im Sommer 2024 einen Reveal des Spiels geben werde.