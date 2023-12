Werbung

In diesem Jahr erscheinen einige Spiele, die im bekannten Warhammer-Universum angesiedelt sind. Leider lief es für das zuletzt erschienene Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin nicht ganz so gut, da die Verkaufszahlen weit hinter den Erwartungen zurückblieben. In drei Tagen erscheint ein weiteres Spiel, das zu dem Franchise von Gamesworkshop gehört: Warhammer 40.000 Rogue Trader.

Am 7. Dezember 2023 veröffentlichen Owlcat Games ihr neues Spiel. Rogue Trader wird allerdings in einem anderen Genre beheimatet sein als Realms of Ruin. Vielmehr wird der Titel das erste klassische digitale Rollenspiel in der Welt von Warhammer. Das Spiel wurde auf der gamescom vorgestellt und von Fans bereits erwartet. Im September gaben die Entwickler dass das finale Release-Datum bekannt.

Im Spiel geht es vor allem um Story und Entscheidungen. Spieler schlüpfen in die Rolle eines der namensgebenden Freihändler. Man bewegt sich mit seiner Truppe an Helfern durch die Kronus Expansion, eine nahezu unkartographierte Ecke des Universums. Neben etlichen Gefahren lauern auch viele Geheimnisse und nicht zuletzt große Profite im Dunkel des Alls.

Das Spiel wirbt mit der vollkommenen Entscheidungsfreiheit. Man kann sich um seine Mitarbeiter kümmern, oder sie vergraulen. Auch bleibt dem Spieler die Wahl überlassen, den Gott-Imperator der Menschheit zu verehren, oder sich seinen Feinden anzuschließen. Alle Entscheidungen im Spiel haben Einfluss auf die Entwicklung des Sektors und beeinflussen direkt den Fortschritt des Spiels.

Wer sich Rogue Trader zulegen möchte, kann das Spiel auf Steam, GOG und Epic vorbestellen. Es gibt vier verschiedene digitale Versionen und eine physische Collectors Edition mit weiteren Goodies, die alle auf der offiziellen Seite des Spiels präsentiert werden. Bei den digitalen Versionen liegen je nach Preis verschiedene, kosmetische Items bei. Außerdem erhalten Käufer des größten Pakets eine Namensnennung im Abspann. Die Standardversion startet bei 39,99 US-Dollar. Die teuerste digitale Edition kostet 99 US-Dollar. Wer die Collector's Edition kaufen möchte, liegt bei einem Preis von 299 US-Dollar. Dafür gibt es neben allen digitalen Goodies auch eine 20 cm große Sammelfigur, ein Banner und ein Artbook.