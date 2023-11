Larian deutet Überraschung in Patch 5 an

Baldur's Gate 3 kann schon seit Release am 03. August 2023 gute Wertungen für sich verbuchen. Mit einem Metascore von 96 ist es auch wenig überraschend, dass der Titel gleich für 8 verschiedene Game Awards nominiert ist. Die Preisverleihung findet am 07. Dezember 2023 statt.

Entwickler Larian bessert seit August regelmäßig mit großen Patches nach. Als nächstes steht nun Patch 5 an. Vor Release der offiziellen Patchnotes hat Larian via X bekannt gegeben, dass Fans sich auf eine besondere Neuerung freuen dürfen. In dem Post wird "Withers' Epilogue Party Extravaganza" angekündigt. Was genau man sich darunter vorstellen darf, ist allerdings noch nicht bekannt. Vermutlich handelt es sich aber um einen neuen Epilog, der mit dem Patch ins Spiel eingefügt wird.

Die genauen Patchnotes werden nach Release von Patch 5 von Larian veröffentlicht. Dort wird sich dann auch eine Auflistung der weiteren Änderungen finden, die neben dem Epilog ins Spiel eingefügt werden. Der Download wird vermutlich noch diese Woche zur Verfügung gestellt werden.

Im ersten Quartal 2024 wird auch eine physische Deluxe Version von Baldur's Gate 3 erscheinen. Diese wird laut Website des Herstellers für 79,99 Euro verkauft werden. Verglichen mit anderen Collector's Editionen erhalten Käufer hier einen günstigen Preis für viel Inhalt. In der Box finden sich: