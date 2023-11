Werbung

Fans der Assassin’s Creed-Reihe können sich freuen. Denn Ubisoft bietet aktuell Assassin’s Creed Syndicate noch für einige Tage komplett kostenlos an. Bei der Version handelt es sich um die Standard-Edition der PC-Version des Spiels. Es ist vor allem eine gute Gelegenheit für all diejenigen, denen der Teil noch in ihrer Sammlung fehlt.

Die Geschenkaktion findet dabei über Ubisofts eigenen Launcher statt, Ubisoft Connect. Über Steam funktioniert die Aktion hingegen nicht. Um das Spiel kostenlos mitnehmen zu können, ist folglich ein Nutzeraccount bei selbigen notwendig. Über diesen Link gelangt man zu der Geschenkaktion. Nach erfolgreicher Anmeldung kann das Spiel kostenlos zum eigenen Account hinzugefügt werden. Die Aktion läuft noch bis zum 6. Dezember um 14 Uhr.

Assassin’s Creed Syndicate erschien im Jahr 2015 und verschlägt den Spieler ins 19. Jahrhundert nach London, zur Hochzeit des viktorianischen Zeitalters und dem Höhepunkt der industriellen Revolution. Die Handlung dreht sich dabei um die beiden Hauptcharakteren, die Zwillinge Jacob und Evie Frye. Neu an dem Spiel war die Möglichkeit, dass zwischen den zwei Hauptcharakteren gewechselt werden konnte. Da diese über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, kann der passende Charakter für den entsprechenden Spielstil ausgewählt werden. So ist die Spielweise von Evie Frye mehr auf heimliche Vorgehensweisen ausgelegt, während Jacob Frye stärker auf die Konfrontation fokussiert ist.

Etwas hinterfragt werden kann die Motivation seitens Ubisoft hinsichtlich der Aktion. Denn erst vor kurzen stand der Konzern noch mächtig in der Kritik. Auslöser war das Einblenden von Werbungen mitten in einem Assassin's Creed-Spiel. Das sorgte für zahlreiche Irritationen bei vielen Spielern und kam nicht gut an. Derweil hat Ubisoft dies wieder entfernt und als technischen Fehler deklariert. Die Gratis-Aktion könnte insofern auch als Wiedergutmachungsgeschenk interpretiert werden, um den eigene Namen etwas aufzupolieren.