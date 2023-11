Werbung

2012 veröffentlichte das japanische Studio Capcom mit Dragon's Dogma einen der größten Hits im Rollenspielbereich. Mehr als zwölf Jahre warten Fans nun schon auf eine Fortsetzung.

Dass diese Fortsetzung kommen soll, ist bekannt. Am 28. November 2023 wird Capcom in einem Livestream weitere Infos zu Dragon's Dogma 2 bekannt geben. Wer möchte, kann die Übertragung um 22 Uhr auf dem Youtube Kanal von Capcom verfolgen. Die Show soll circa 15 dauern. Neben weiteren Infos wurden auch neue Spielszenen versprochen.

Eines der Kernelemente des Spiels soll die offene Welt werden, für die auch schon der Vorgänger bekannt war. In Teil zwei soll diese natürlich noch wesentlich größer ausfallen. Auch wird es in der Welt angeblich keine geskripteten Ereignisse geben. Via X gaben die Entwickler nun auch bekannt, dass sich Spieler auf die gleiche Art schnell durch die Welt bewegen können wie im ersten Teil. Das System basiert auf der Nutzung von zwei verschiedenen Steintypen. Zielsteine können von den Spielern nach Belieben in der Spielwelt aufgestellt werden und bilden ein Reiseziel. Um sich zu teleportieren brauchen Spieler dann noch sogenannte Reisesteine. Diese werden bei einmaligem Gebrauch zerstört und können überall in der Welt gekauft oder gefunden werden.