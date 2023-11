Koop-Horror im All

Werbung

Vor einem Monat startete Lethal Company in den Early Access auf Steam. Obwohl es erst seit vier Wochen zur Verfügung steht, hat das Spiel bereits mehr als 57.000 Bewertungen. Diese ergeben einen Schnitt von "äußerst positiv".

Der Titel findet sich mittlerweile auch unter den Top-Sellern auf Steam. Auch auf Plattformen wie Twitch ist Lethal Company äußerst beliebt. Hier sehen regelmäßig bis zu 70.000 Viewer anderen dabei zu, wie sie sich alleine oder mit drei Freunden auf die Jagd nach Ressourcen begeben.

Inhaltlich dreht sich in Lethal Company alles um Bergungsaufträge. Spieler werden von ihrem Arbeitgeber auf verlassene Industriemonde geschickt. Dort hat sich eine unbekannte Katastrophe ereignet und in den zerstörten Anlagen finden sich noch viele zurückgelassene Materialien. Auf den Monden lauern allerdings auch viele Gefahren. Neben tödlichen Umwelteinflüssen gibt es auch eine Vielzahl an Gegnern, die die Spieler töten wollen.

Am ehesten lässt sich das Spiel mit Phasmophobia vergleichen. Trotz völlig verschiedenen Settings treten Spieler hier auch zu viert die Jagd an. Auf Missionen lässt sich Ingame-Währung verdienen, mit der man seine Ausrüstung verbessern kann. Stirbt man bei einem Ausflug, ist auch alles was sich im Schiff befand verloren. Das trifft auf geborgene Materialien ebenso zu, wie auf mitgebrachtes Equipment. Aktuell gibt es Lethal Company für 9,75 Euro auf Steam.