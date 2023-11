Life is Strange erreicht 20 Millionen Spieler

Vor acht Jahren veröffentlichte Square Enix mit Life is Strange den ersten Teil einer der erfolgreichsten Adventure-Reihen. Das vom französischen Studio Don't nod entwickelte Spiel erzählt die dramatische Geschichte der beiden Teenager Max und Chloe.

Mittlerweile wurde das Universum rund um die Geschehnisse des ersten Teils weiter ausgebaut. Insgesamt vier Spin-Offs und Fortsetzungen sind erschienen. Für viele Fans bleibt aber die allererste Geschichte immer noch der beste Teil der Reihe. Dafür spricht eine Errungenschaft, die die Entwickler nun via Social Media teilten. Life is Stange konnte nach acht Jahren die Marke von 20 Millionen Spielern knacken.

Wichtig ist zu beachten, dass es sich bei den reinen Spielerzahlen nicht um tatsächliche Verkaufszahlen handelt. Life ist Strange ist über die Jahre in vielen Abo-Diensten enthalten gewesen. So beispielsweise auch im Xbox Game Pass. Die Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einzelnen Episoden erscheinen. Diese können entweder einzeln – oder nach dem Release aller Teile – im Set gekauft werden. Außerdem haben alle Spiele ein komplexes Entscheidungssystem gemeinsam, bei dem gewählte Pfade teils große Auswirkungen auf die Story und das Ende des Spiels haben. Spieler benötigen häufig mehrere Durchläufe, um alle Enden zu sehen und alle Inhalte der Story zu erfahren.