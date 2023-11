Werbung

Ende des Monats geht mit Last Train Home eine Survival-Spiel mit einem unverbrauchten Ansatz in den Verkauf. Am 28. November 2023 erscheint der Titel von Publisher THQ nordic.

Während man bei vielen Vertretern dieses Genres eine Stadt aufbauen und seine Einwohner unter widrigen Umständen am Leben erhalten muss, geht Last Train Home einen anderen Weg. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es auf die Schienen. Spieler übernehmen die Kontrolle über einen Trupp tschechischer Soldaten, der mit einem Zug nach Ende des ersten Weltkrieges quer durch Sibirien nach Hause fährt. In dem Land herrscht noch Bürgerkrieg und Spieler durchqueren das Kriegsgebiet, in welchem sich Rotarmisten und Weißgardisten nach wie vor um die Vorherrschaft streiten.

Um die Fahrt zu überleben müssen Spieler taktische Entscheidungen treffen. In den einzelnen Missionen müssen immer wieder Aufgaben mit dem Soldatentrupp erfüllt werden, um die Weiterfahrt zu ermöglichen. Diese Missionen finden in Echtzeit statt und werden entscheidend durch die ausgerüsteten Waffen und Items geprägt. Der Zug wird ebenfalls immer weiter aufgewertet. Besonders wichtig ist es, die Moral der Soldaten nicht aus den Augen zu verlieren. Das Spiel wirbt damit, dass auch immer wieder schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, um weiter zu kommen.

Aktuell hat Last Train Home noch keine deutsche Alterskennung erhalten. Der Titel erscheint am 28. November 2023 für PC. Erhältlich ist das Spiel als Hardcopy bei den gängigen Händlern wie Amazon. Ein digitaler Download wird auf Steam zur Verfügung stehen. Der Preis wird voraussichtlich 39,99 Euro betragen. Wer sich jetzt schon ein Bild von Last Train Home verschaffen will, kann sich bei Steam eine Demo herunterladen.