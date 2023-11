Werbung

2018 erschien Subnautica für PC und Konsolen. Zuvor war der Survival-Titel schon vier Jahre im Early Access verfügbar. Mit Below Zero wurde 2021 eine Fortsetzung veröffentlicht. Seither warten die Fans auf Infos zu einem dritten Teil.

In einer Präsentation des Publishers Krafton wurde nun erstmals ein ungefährer Releasezeitraum genannt. Im ersten Halbjahr 2025 soll es so weit sein. Geplant ist ein Release für Xbox Series X/S, Playstation 5, PC und vermutlich auch Switch. Aktuell ist noch sehr wenig über das Spiel bekannt. Vor kurzem gab es ein Interview mit einem der Entwickler, in welchem er zumindest einige Informationen vorab preisgab.

Für viele dürfte die wichtigste Information sein, dass das Spiel seinen Ursprüngen treu bleiben will. Es soll sich also weiterhin um einen Survival-Titel mit Bau-Elementen handeln. Ein Großteil der Spiele findet unter Wasser statt. Die Reihe zeichnet sich durch visuell beeindruckende Unterwasserwelten aus. Eine noch bessere Grafik verspricht die angekündigte Nutzung der Unreal Engine 5. Seit dem Release des ersten Teils konnte das Studio genug wachsen, um mittlerweile rund doppelt so viele Entwickler zu beschäftigen. Ob der Wunsch vieler Fans nach einem Multiplayer-Modus erfüllt wird, ist noch unklar.