26 Jahre ist es her, dass mit Dungeon Keeper ein absolutes Kultspiel erschien. Entwickler Bullfrog lies die Spieler in die Haut des bösen Kerkermeisters schlüpfen. Ziel war es, den perfekten Lebensraum für alle möglichen Kreaturen des Bösen zu bauen und einfallende Helden zu beseitigen. So übernahm man nach und nach den Kontinent und verjagte die "Guten", um alles in eine gemütliche Höllenlandschaft zu verwandeln.

Nun existiert Bullfrog bereits seit 2004 nicht mehr. Fans der Reihe konnten sich jedoch 2011 über den Release des geistigen Nachfolgers Dungeons freuen. Seither hat der deutsche Publisher Kalypso Media eine neue Reihe der Aufbauspiele gestartet. Der neueste Teil Dungeons 4 ist heute offiziell erschienen. Der Spieler schlüpft dabei wieder in die Rolle des absoluten Bösen, im Spiel verkörpert durch eine Hand als Mauszeiger. Auch Thalya, die Elfin die im Vorgänger zu den Streitkräften des Bösen übergelaufen ist, ist wieder als Kommandantin dabei.

Erstmalig treten in dem neuen Teil auch Gegner auf, die unter der Erde bauen. Mit den Zwergen kommt die Konkurrenz im Buddeln zu den bösen Kreaturen. Neben den neuen Kämpfen unter der Erde geht es, genau wie früher, auch immer wieder an die Oberwelt. Dort will das absolute Böse seine Präsens ausbauen und sich gegen die Kräfte des Guten behaupten. Hierfür stehen neue Einheiten und Fähigkeiten zur Verfügung. Laut Ankündigung können die Dungeons bis zu viermal größer werden, als in Dungeons 3. Auch die Oberwelt soll größer und detaillierter als je zuvor sein.

Wer seinen Dungeon nicht alleine ausbauen will, kann den kooperativen Multiplayer nutzen. Sowohl die Kampagne, als auch alle Skirmish-Karten können kooperativ gespielt werden. Zum Release ist Dungeons 4 bei Steam heute noch um 10% reduziert und für 44,99 Euro verfügbar. Der Standardpreis beträgt 49,99. Besitzer des Game Pass können Dungeons 4 kostenlos spielen. Erschienen ist der Titel für PC, Xbox Series X/S, Playstation 5 und Switch.