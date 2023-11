Werbung

Nintendo hat bestätigt, dass das Unternehmen an einer Realverfilmung von Zelda arbeitet. Produziert werden soll der Film von Shigeru Miyamoto, stellvertretender Direktor und Mitarbeiter von Nintendo, und dem erfahrenen Hollywood-Produzenten Avi Arad, dem ehemaligen Chief Creative Officer von Marvel Entertainment. Nintendo wird dabei die Finanzierung anteilig zu mehr als 50 % des Gesamtbudgets übernehmen. Interessanterweise soll Sony Pictures Entertainment den Rest dazugeben und auch den weltweiten Kinoverleih übernehmen.

Von Seiten Nintendos hat sich Miyamoto auch bereits zu der Zusammenarbeit mit Avi Arad in einer kurzen Nachricht auf Nintendos offiziellem X-Account geäußert. Darin heißt es, dass er Avi Arad gebeten habe, die Realverfilmung von The Legend of Zelda zu produzieren, da dieser selbst schon an vielen erfolgreichen Filmen beteiligt gewesen ist. Die Entwicklung des Films soll zudem auch schon offiziell begonnen haben. Nintendo soll dabei als starker Partner in die Produktion selbst mit eingebunden werden. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis der Film fertig ist, verrät Miyamoto.

Avi Arad hat in der Tat schon viele bekannte Filme produziert, von der ursprünglichen Spider-Man-Trilogie (mit Tobey Maguire) über die beiden Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield in der Hauptrolle bis hin zu den neuen Filmen mit Tom Holland. Außerdem arbeitete er an Iron Man, The Incredible Hulk, Ghost in the Shell, Venom, den Animationsfilmen Spider-Man: Into the Spider-Verse und Spider-Man: Across the Spider-Verse sowie Uncharted und kann somit auf reichlich Erfahrung zurückgreifen.

Erst vor vier Monaten ließ zudem Jeff Sneider, ein Insider der Filmbranche, wissen, dass Nintendo kurz vor der Unterzeichnung eines Vertrags mit Illumination stand, um einen Zelda-Film zu drehen. Der CEO von Illumination dementierte das Gerücht allerdings schnell wieder. Rückblickend ergibt das auch Sinn, denn Illumination konzentriert sich auf Animationsfilme, Nintendo plant jedoch nun eine Realverfilmung.