Fortnite hatte am Wochenende so viele Spieler wie nie zuvor

Anfang November endete Kapitel 4, Season 4 in Fortnite. Die neue Season macht einen großen Schritt zurück in die Vergangenheit von Fortnite. Inhalte aus Kapitel 1, Season 5 kommen unter dem Namen OG-Season zurück ins Spiel. Bei den Fans kommen die neuen, alten Inhalte offenbar gut an.

Am vergangenen Wochenende konnte die neue Season direkt nach dem Start einen Rekord aufstellen. Am Samstag, dem 4. November 2023 spielten mehr als 6 Millionen Menschen gleichzeitig Fortnite. Insgesamt spielten am Samstag 44,7 Millionen Spieler eine unfassbare Zahl von zusammen 102 Millionen Spielstunden. Diese Zahlen veröffentlichte Epic selbst via X.

Grund für den neuen Hype um das Spiel, das eigentlich bereits 2017 an den Start ging, sind die neuen Inhalte der Season OG. Epic hat die originale Karte ins Spiel zurück gebracht. Spieler können so wieder auf der aller ersten Map spielen. Auch werden alte Gegenstände teilweise kurzzeitig zurück ins Spiel gebracht. Die Macher versprechen eine Zeitreise durch die bisherige Geschichte von Fortnite. So erscheinen ab dem 9. November die Inhalte der alten Season 6 und ab dem 16. November kommen Inhalte aus Season 7 und 8.