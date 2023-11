Werbung

Bethesda hat für die kommende Woche eine erste Beta-Version von Starfield angekündigt, die dann DLSS 3 mit Frame Generation unterstützen wird. Nach der Beta in der kommenden Woche wird das Update später dann allen Spielern zur Verfügung stehen. Neben DLSS 3 mit Frame Generation will Bethesda die Einstellungen für Displays und HDR verbessert haben.

Zum Start unterstützte der Titel nur FSR2. Ein Update auf FSR3 ist ebenfalls in Planung. Die Frame-Generierung mittels Fluid Motion Frames (FMF) wird nicht explizit genannt, dürfte jedoch Bestandteil des Updates sein.

Die hohen Anforderungen an die Grafikkarten, die sich auch in unserem Technik-Check zeigten, ließen harsche Kritik zum Fehlen der DLSS-Technik aufkommen. Mit DLSS 3 und Frame Generation sowie FSR3 und FMF bekommt Starfield die beiden weit verbreiteten und best entwickelten Upscaling-Technologien und der Spieler somit die Möglichkeit, seine FPS zu steigern sowie die Bildqualität weitestgehend beizubehalten.

Wir werden Starfield mit DLSS 3 und FSR3 sicherlich noch einmal unter die Lupe nehmen, wenngleich der erste Hype um den Titel offenbar verflogen ist.